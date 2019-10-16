رئيس وزراء أيرلندا: ما زلت أعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق لـ"بريكست"

قال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم، إنه ما زال يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ممكن، لكنه لم يحدد الوقت الذي سيتحقق فيه ذلك، مضيفا في بيان، أدلى به أمام البرلمان الأيرلندي بشأن القمة الأوروبية التي تنطلق غدا: "لا أعتقد أنه سيكون من المفيد اليوم أن أقول الكثير بشأن موقف المباحثات على وجه الدقة أو الإطار الزمني الذي قد يكون خلاله التوصل إلى اتفاق ممكنا"، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح فارادكار: "لقد صرحت الأسبوع الماضي بأنني أعتقد أن هناك طريقا نحو اتفاق ممكن، ولا تزال تلك رؤيتي، ومع هذا فإن السؤال هو ما إذا كان المفاوضون سيتمكنون من سد الفجوات المتبقية قبل المجلس الأوروبي غدا"، لافتا إلى أن الأمر المهم الآن هو إبقاء التركيز كله على التوصل إلى اتفاق يحقق ما يرجوه الجميع.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي فيما تستمر مفاوضات بريكست في بروكسل اليوم في محاولة للتوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب ليكون جاهزا لإقراره في قمة قادة الاتحاد الأوروبي الحاسمة غدا، ويأمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في أن يتمكن من التوصل إلى اتفاق يحصل على موافقة قادة الاتحاد الأوروبي في قمة الغد ثم يعرضه للتصويت في مجلس العموم البريطاني السبت المقبل، ليتسنى له اللحاق بالموعد النهائي لمهلة البريكست في 31 أكتوبر الجاري ولا يضطر لطلب تمديد لها.