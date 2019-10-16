ألقى رجال شرطة الآثار وأمن وزارة الآثار، القبض على سائح أجنبي، بعد تسلقه الهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة.

واصطحب أفراد الأمن السائح إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.