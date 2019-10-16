أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن هناك حملات تطعيم دورية تنظم لطلاب المدارس ضد مرض الالتهاب السحائي الوبائي، لافتا أن جميع التطعيمات تكون بالمجان، وطالب بعدم الانسياق وراء بعض القنوات التي تعمل على إحداث بلبة وإثارة الرأي العام.

وقال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، لافتا أنه جرى التقصي عن الحالة التطعيمية لجميع الحالات المصابة بالمرض، وتبين أنه تم تطعيمهم جميعا، لافتا أنه لا توجد إصابات بأمراض معدية وبائية في المدارس.

وأضاف عيد، في تصريحات صحفية، أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مسبقا أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

وأوضح أن تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية: "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، تم تطعيمهم بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض، والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة، وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.