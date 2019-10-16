أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، ضرورة التأكد في كل فاتورة كهرباء من خانة "القراءة السابقة"، ويقارنها المستهلك بالمدون أمامه في عداد الكهرباء لاستبيان كمية استهلاكه؛ وإذا لوحظ بأن القراءة المدونة في الفاتورة أكبر من الاستهلاك المدون بالعداد يقدم شكوى، موضحا: "القراءة المدونة على الفاتورة أخذت من فترة، واتعمل عليها عمليات إدارية، والعداد استهلك بعدها؛ منطقيا تكون القراءة في العداد أكبر من الإيصال، ولو لقى العكس يقدم شكوى".

وأضاف "حمزة" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزارة تستقبل الشكاوى عبر هاتف 121 على مدار الـ24 ساعة؛ بخلاف استقبال الشكاوى أيضا عبر تطبيق "شكاوى الكهرباء" و"واتس أب"؛ وفيهما يجرى اختيار الشركة، وتكتب الشكوى مع إرفاق الصورتين.

وأشار إلى أنه في حال وجدت قراءة عداد الكهرباء أكبر من استهلاكه فمن الوارد أن يكون عطل في العداد؛ وحينها يقدم طلب بفحص العداد وتغييره، متابعا: "هاتف 121 بيستقبل المكالمات الخاصة بالأعطال وشكاوى الفواتير والتبليغ عن قراءة العداد ومينتظرش الكشاف وبيتاخد بقرايته".

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