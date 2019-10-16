انتشل أهالي قرية "النسايمة" التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية اليوم، جثة مسن طافية على مياه ترعة السلام.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية "النسايمة" التابعة لمركز المنزلة بعثورهم على جثة طافية بترعة السلام، وتمكنهم من انتشالها.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، تبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد. أ. م"، 65 عاما.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى المنزلة العام، وبمعاينتها من مفتش الصحة تبين عدم وجود شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة، والتي أمرت بتسليم الجثة لذويه وصرحت بالدفن.