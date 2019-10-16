أعرب وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، عن سعادته بالتعاون المتنامي مع مصر، ووصف ما حققته مصر في مشروعات الإسكان الاجتماعي بـ"الإنجاز المبهر".

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ستيفين منوشين، وزير الخزانة الأمريكي، وحضر اللقاء من الجانب المصري وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير المالية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اللقاءات الإيجابية التي أجراها خلال زيارته للولايات المتحدة مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس، وفي مقدمتهم نائب الرئيس مايك بنس، وهي اللقاءات التي عكست التطور الإيجابي الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية تحت قيادة الزعيمين عبدالفتاح السيسي ودونالد ترامب.

وأعرب مدبولي عن تطلع مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين مصر والولايات المتحدة، سواء على المستوى الثنائي من خلال زيادة استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، أو على صعيد التنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية، لا سيما بعد ما أظهرته مباحثات أمس مع نائب الرئيس من تقارب وجهات النظر فيما يخص إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية.

وفيما يتعلق بالتعاون الثنائي، استعرضت وزيرة الاستثمار نتائج اللقاء الذي أجراه رئيس الوزراء مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC، ومجالات التعاون التي جرى الاتفاق على تفعيلها فيما يخص النقل، وتحلية المياه، والربط الكهربائي مع إفريقيا.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لاحتواء العواقب السلبية للعدوان التركي على الأراضي السورية، والعقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة ضد تركيا.

وأعاد مدبولي تأكيد إدانة مصر القوية للعدوان التركي، والمطالبة بالانسحاب الفوري للقوات التركية من الأراضي السورية.