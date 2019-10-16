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مشاركون بمؤتمر "مصر تستطيع": التعليم والصحة قاطرة التنمية في دول العالم

مشاركون بمؤتمر "مصر تستطيع": التعليم والصحة قاطرة التنمية في دول العالم

ضربتها بالخرطوم.. معلمة تكسر إصبع طالبة بالأقصر لتأخرها بدورة المياه

ضربتها بالخرطوم.. معلمة تكسر إصبع طالبة بالأقصر لتأخرها بدورة المياه

كيف يتم حفظ تطعيم الالتهاب السحائي؟

كيف يتم حفظ تطعيم الالتهاب السحائي؟

رقم قياسي وأول ميدالية مصرية في أستراليا.. والدة "محمد": عمل معجزة

رقم قياسي وأول ميدالية مصرية في أستراليا.. والدة "محمد": عمل معجزة

ضبط شابين بتهمة ارتكاب 23 واقعة نصب وابتزاز إلكتروني

ضبط شابين بتهمة ارتكاب 23 واقعة نصب وابتزاز إلكتروني

"تطوير العشوائيات": النواب شافوا المشروعات قالوا "إحنا في كومباوند"

"تطوير العشوائيات": النواب شافوا المشروعات قالوا "إحنا في كومباوند"

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لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

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العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

العدوان التركي على سوريا يسفر عن مقتل 70 مدنيا ونزوح 300 ألف في أسبوع

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

الشهادة بـ4 آلاف جنيه.. البحث عن "أم ملك" مروجة شهادات مزورة بالقليوبية

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"ياسر" عمل مشروع لصناعة "البانيوهات": متستناش الوظيفة الحكومي

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قبل جبل قطراني.. 7 معالم مصرية مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي

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