أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، الإنتهاء من إنارة الأعمدة بشارع الإمام مالك من علم الروم، وحتى حي الشروق بالكيلو 7 أكبر أحياء المدينة، تحت إشراف المهندس كامل رزق، مدير إدارة الإنارة، والعاملين بالقطاع، استجابة للنداءات العديدة من الأهالي.

وقال المعداوى، اليوم، إنه صدرت تعليمات من اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بالاستجابة الفورية لمطالب المواطنين بإنارة الأحياء قبل موسم الشتاء، لافتا إلى أن رجال إدارة الإنارة بمجلس المدينة ركبوا نازلات الأسلاك بالأعمدة بعد سرقتها، كما تم تركيب بوابات الأعمدة يليها أعمال الصيانة للكشافات وإنارة شارع الإمام مالك بالكامل حتى الكيلو 7 استجابة لطلاب الذين يترددون على الشوارع ليلا.

وأضاف المعداوى أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة بالأحياء بنطاق المدينة طبقا لجدول زمني محدد ، مؤكدا أن جميع الأجهزة بمجلس المدينة تعمل لخدمة المواطنين لتقديم خدمة متكاملة للإرتقاء بمدينتنا الواعدة مرسى مطروح.

وقدم رئيس المدينة الشكر لشركة كهرباء البحيرة بمطروح وإدارة الإنارة والعاملين بالإدارة على الجهد المبذول في إنارة الأحياء والشوارع المظلمة.