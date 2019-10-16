وفاة أكثر من 30 معتمرًا وإصابة 5 آخرين في حادث مروري في السعودية

لقي أكثر من 30 معتمرًا مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، أثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة في السعودية، فيما استُنفر مستشفى الحمنة ومستشفى وادي الفرع لاستقبال المصابين بقيادة مدير التجمع الصحي بالمحافظة مرزوق بن ضيف الله الشلاحي، كما باشرت فِرق المرور ودوريات أمن الطرق الحادثة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإليكترونية السعودية، مساء اليوم.

وكشفت مصادر أن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة؛ فاشتعلت النيران في الحافلة؛ لتسفر عن وفاة أكثر من 30 شخصًا، وإصابة 5 آخرين؛ تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر والصحة إلى مستشفى الحمنة، فيما باشرت الجهات المعنية الحادثة.