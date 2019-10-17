قال وزير الداخلية النمساوي، فولفانج بيشورن، اليوم، إن الحكومة تدرس وضع طالبي اللجوء الذين حصلوا على قرار سلبي برفض اللجوء، لكنهم لا زالوا يدرسون في مدارس صناعية تعيد تأهيلهم من خلال إكسابهم حرفًا يحتاج إليها السوق النمساوي.

وأضاف بيشورن، في تصريح، أنه يفتح الباب للتشاور مع الأحزاب في هذه القضية وأنه سوف يلتقى مع ستيفاني كريسبر المتحدثة باسم حزب نيوس يوم 29 أكتوبر الجاري، للتشاور حول هذه القضية والتي تثير اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام والرأي العام.

وأوضح أن البرلمان اعتمد اقتراحًا (غير ملزم) بقرار يجيز لنحو 900 شخص من مرفوضي اللجوء البقاء في البلاد لاستكمال تعليمهم الصناعي، وهو الاقتراح الذي وافق عليه حزب الشعب الفائز في الانتخابات البرلمانية وعارضه حزب الحرية.

وفي سياق آخر، شن وزير الداخلية الأسبق والقيادي في حزب الحرية هجومًا حادًا هيربرت كيكل، على قرار السماح لمرفوضي اللجوء بالبقاء في البلاد لاستكمال تعليمهم، وطالب بسرعة ترحيلهم على الفور، معتبرًا أن الالتحاق بالتعليم الصناعي سيكون بوابة خلفية للبقاء في البلاد والتحايل على قرار رفض اللجوء والترحيل.