أعرب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن أمله في استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على النتائج التي جرى تحقيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجاء ذلك خلال لقائه مع مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، في واشنطن، وفقا لما نشرته رئاسة الوزراء المصرية على صفحتها في موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.

وقال مدبولي، إن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية والبناء والإنتاج، من أجل أن يتولى قيادة قاطرة التنمية في مصر، عن طريق تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق تخدم أغراض التنمية، موضحا أن القاهرة تتطلع لاستمرار التعاون مع الصندوق للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال برنامج جديد للتعاون يركز على تحقيق مستهدفات محددة.

وتطرق إلى الحوافز والإصلاحات التي جرت خلال الفترة الماضية في القطاع الصناعي، والتي تضمنت تدشين المنظومة الإلكترونية، إضافة إلى البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات، وتخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

فيما أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى إن مصر باتت نموذجا لامعا للدول التي طبقت برنامج إصلاح قوي وناجح، قائلة إن مصر أصبحت نجما لامعا ليس في منطقتها فحسب، وإنما في القارة الأفريقية، وصارت نموذجا يحتذى به الآخرون ويتطلعون للاستفادة منه، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت جورجييفا تطلع الصندوق لتدشين برنامج تعاون قوي مع مصر خلال الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح، وأشارت إلى أهمية أن يتضمن البرنامج الجديد تعاونا في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء للكوادر المصرية.

يذكر أن القاهرة وقعت اتفاقا في نوفمبر 2016 مع الصندوق على برنامج تضمن إصلاحات منها رفع أسعار الوقود وخفض العجز وتقليص الدعم مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.