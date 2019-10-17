"صحة بورسعيد": لا وجود لـ"الالتهاب السحائي" وتطعيم 40% من الطلاب مجانا

قالت الدكتورة مروة حلاوة مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة ببورسعيد، إن المحافظة خالية من وباء الالتهاب السحائي.

وأعلنت "حلاوة" أنه تم تطعيم ما يقرب من 40% من الفئة المستهدفة لطلاب الصفوف الأولى لمراحل التعليم الأساسي "الحضانة والابتدائي والإعدادى" وأنه يجري استكمال النسبة لباقي الطلاب المستهدفين على مدار العام الدراسي وأنه يتم التطعيم بالمجان ليس كما يدعي كذبا قنوات الإخوان إنها مقابل 1300 جنيه، كما توفر المديرية التطعيم للمتجهين لأداء فريضتي الحج والعمرة في مكتب صحة أول ببورسعيد.

وأوضحت أنه يشرف على التطعيم بتوجيه الدكتور عادل تعيلب مدير الرعاية الصحية ببورسعيد، ويتم عمل كل الإجراءات الوقائية على أعلى مستوى عن طريق فريق عمل مدرب بمعرفة وزارة الصحة ضد أي تفشيات وبائية، كما يتم الرقابة والإشراف المستمر للطعوم والمعدات وسلسلة التبريد لضمان سلامة الطعوم.

وطالبت مدير الطب الوقائي المواطنين بالتصدي للشائعات التي يروجها الإخوان والهدف منها لإثارة القلق بينهم، وأكدت أن وزارة الصحة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما فائقا لتطعيم التلاميذ ضد أي تفشيات وبائية، بالإضافة إلى المبادرات التي أطلقها للقضاء على الأمراض المزمنة بين الطلاب خاصة، وللمواطنين بصفة عامة.