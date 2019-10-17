كبير المرشدين السياحيين: كل حتة في غرب الأقصر فيها آثار.. الخير قادم

أعرب وليد البطوطي، كبير المرشدين السياحيين، مستشار وزارة السياحة السابق، عن سعادته البالغة باكتشاف خبيئة ضخمة من التوابيت في الأقصر، حيث ذكر أن هذا الاكتشاف أدى إلى حالة إيجابية من الزخم حول السياحة المصرية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد".

وأوضح "البطوطي"، أن بعض السياح غيَّروا برنامجهم السياحي في القاهرة، نتيجة الاكتشافات الجديدة، وبعضهم مد فترة بقائهم في مصر، حيث إن عدد التوابيت المكتشفة حتى الآن 29 تابوتًا في الأقصر، وهناك اكتشافات جديدة على مدار الساعة، مستطردًا: "كل حتة في غرب الأقصر فيها آثار".

وتابع: "الخير قادم، واللي كان عايز ينزل مصر وكان متردد، هينزل بعد هذه الاكتشافات".