أعرب وزير الإنتاج الحربي عن سعادته البالغة بمؤتمرات "مصر تستطيع"، حيث ذكر أن هذه المؤتمرات تُعد تجربة جيدة وأنه تعرف من خلالها على الكثير من المصريين، مضيفًا: "أنا حضرت الأربع مؤتمرات الخاصة بمصر تستطيع الماضية، وهي تجربة كويسة جدا".

وأضاف الوزير، خلال تصريحات خاصة لقناة "EXTRA NEWS"، أن مؤتمرات "مصر تستطيع" أتاحت له التعرف على الكثير من المصريين، والتعاون الفعلي والمثمر مع المصريين بالخارج.

وواصل المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، أمس الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

مؤتمر "مصر تستطيع" يناقش الاستثمار في قطاع السياحة بمختلف أشكاله

وجاءت جلسة "دور السياحة في التنمية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر، حضرتها وزيرة الهجرة، وشارك فيها وزير الآثار، وكميل حليم مالك شركة CH venture المتخصصة في التطوير العقاري والإنشاءات، وأحمد حسين لطفي مالك شركة KABOKY. Com الرائدة في مجال التسويق السياحي وسياحة اليخوت بمنطقة البحر المتوسط، وهاني سيداروس صاحب سلسلة مطاعم ماكدونالدز في إستراليا، ومحمود الشرقاوي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة M&M للسياحة بمالطا، ليلى سيدهم مؤسسة شركة بيراميدس تورز السياحة بنيويورك.