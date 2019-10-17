قال الدكتور عبدالقادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء السوري، إن الزعم التركي بأن القوات التركية ستنشئ منطقة آمنة للسوريين من خلال العدوان على شمال شرق سوريا لاحظه العالم أجمع، حيث إن المخطط التركي هو إقامة منطقة آمنة للإرهابيين وكل الميليشيات الإرهابية التي تحظى بدعم تركي في شمال شرق سوريا.

وأضاف "عزوز"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، أنه من المؤسف أن يكون هذا العدوان التركي جاء بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال مناوراتها والاكتفاء بالتصريحات عن العدوان التركي، وكذلك حديث واشنطن مع الانفصاليين الأكراد بما يخدم مصالحها فقط.

وأشار مستشار مجلس الوزراء السوري، إلى أن صد العدوان التركي يجب أن يأتي من خلال الجيش العربي السوري وتقدمه على أكثر من محور، وكذلك ضمان لعدم وجود أي قاعدة شعبية في سوريا تدعم الاحتلال التركي، بل يجب أن يكون هناك قواعد شعبية تُصر على مواجهته.

وأوضح أن هذا العدوان جاء بشكل جديد ومرحلة متطورة من العدوان والاحتلال، حيث إن الجانب التركي منذ بداية الحرب على سوريا وهو يدعم الإرهاب والإرهابيين وهذا يعقد المسار السياسي ومسار مكافحة الإرهاب.