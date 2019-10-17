قال جمال ناصر النور، لاعب المنتخب القطري لألعاب القوى وضحية إتجار قطر بالبشر، إن مشكلته مع دولة قطر قد بدأت في عام 1996 وإلى الآن؛ حيث إنه كان يمثل النظام القطري عسكريا ومدنيا ورياضيا على جميع المستويات، الأولمبياد والآسيوية والخليجية والعربية: "مسيرتي الرياضية 10 سنوات بالظبط، ومسيرتي في العمل العسكري 20 عاما".

وأضاف "النور"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه قد حصل على الجنسية القطرية بالميلاد وتزوج من 3 سيدات ولديه 11 ابنا، موضحا أنه وفي 1996 تم اتهامه بقضية انقلاب بالزور بسبب وجود مشكلة مع حمد بن عبدالله، وكان وزير الدولة لشؤون الدفاع بسبب تقديمه استقالته من الحياة العسكرية القطرية ورفضوا الاستقالة: "قالوا لي بالحرف الواحد أنت إنسان سوداني واخد الجنسية القطرية وأنا موقع لك على 5 سنوات تشتغل في القوات المسلحة، قلت له أنا خلصت عقدي ولا أريد العمل مرة أخرى".

وأشار إلى أنه وبعد انتهاء فترة خدمته بالقوات المسلحة تم إيقافه عن العمل واعتقلوه في المطار عقب عودته من ألمانيا بتهمة الانقلاب ولم يكن يعلم ما حدث بالأساس، متابعا: "أنا إنسان رياضي أمثل قطر وكنت دائما 10 شهور في السنة أكون خارج قطر في معسكرات من أجل المشاركات الرياضية، وما في وقت للتآمر أو لأسرتي وعائلتي".