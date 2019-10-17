قال اللواء محمود منصور، الخبير الاستراتيجي ومؤسس المخابرات القطرية، إن الأمير القطري الحالي قد جاء بعد انقلاب على والده: "المجتمع كله انقلب، القاع بقى على الوش والوش بقى تحت القاع في كل التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية والإعلامية والحياة في الشارع".

وأضاف "منصور"، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على فضائية "ON E"، أنه وفي عام 1988 استشعرت مصر وجود خطر فارسي على منطقة الجزيرة العربية: "كان بدأ وجود تسلل في بعض المناطق بالسودان وخصوصا في الغرب السوداني"، موضحا أن مصر هي المسؤولة تاريخيا عن الأمن وسلامة الأمة العربية بموجب الوضع التاريخي لها والقوى البشرية والمستوى التعليمي المصري، لذا طلب منها تأسيس ذلك الجهاز على الأراضي القطرية لمجابهة ذلك الأمر.

وأشار إلى أنه الشيخ خليفة، الأمير القطري السابق، كان رجلا يعلم جيدا أصول العروبة وضوابط العمل العربي حتى ارتأت مصر العمل معه لتأسيس ذلك الجهاز لمواجهة المد الفارسي، متابعا: "الثورة الإيرانية جاءت لهدم الدول ووضعها تحت سيطرة استعمار فارسي مرة أخرى".