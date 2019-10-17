أكد الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنمية المحلية، كون مبادرة "صوتك مسموع" هي غرفة عمليات مركزية لوزارة التنمية المحلية يعمل من خلالها 27 غرفة عمليات بالمحافظات المصرية يرأسهم سكرتير عموم المحافظات.

وأضاف "قاسم" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المبادرة تسعى لتفاعل أقوى بين الوزارة والمواطن عن طريق تلقي الأفكار والاستجابة لشكاوى المواطنين، موضحا أن المبادرة قد تلقت 77 ألف رسالة على مدار 50 أسبوعا، منها 20 ألف رسالة بشكوى؛ ونجحت الوزارة في حل 97% منهم.

وأشار معاون وزير التنمية المحلية، إلى أن أغلب الرسائل التي استقبلتها المبادرة كانت لطرح أفكار من المواطنين من أجل التنمية المحلية الاقتصادية، وإظهار فرص تنافسية بالقرى، وتابع: "بنقوم بتجميع الأفكار للعمل عليها، وفيه بالفعل أفكار تم تنفيذها على أرض الواقع مثل مجلس لإدارة الشوارع المصرية المتعلق بالنظافة وفرز القمامة من المنابع".