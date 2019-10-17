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عاجل.. الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ681 جنيها

عاجل.. الذهب يرتفع 5 جنيهات وعيار 21 بـ681 جنيها

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك HSBC

أخبار البنوك.. تفاصيل الحصول على قرض السيارة من بنك HSBC

الإسكان تستعرض الغطاء الآمن للبالوعات.. تتحمل وزن 500 كيلو

الإسكان تستعرض الغطاء الآمن للبالوعات.. تتحمل وزن 500 كيلو

أول اجتماع لـ"الأطباء" غداً لتشكيل هيئة المكتب واللجان

أول اجتماع لـ"الأطباء" غداً لتشكيل هيئة المكتب واللجان

مليون زائر يُحيون الليلة الختامية لمولد "شيخ العرب"

مليون زائر يُحيون الليلة الختامية لمولد "شيخ العرب"

وزارة الإسكان: تسليم وحدات "الاجتماعي" في الموعد.. واستبعاد الشركات المتقاعسة

وزارة الإسكان: تسليم وحدات "الاجتماعي" في الموعد.. واستبعاد الشركات المتقاعسة

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مسابقة "120 ألف معلم" خطوة لإنقاذ "روح التعليم"

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لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

20 معلومة عن مسابقة المعلمين

20 معلومة عن مسابقة المعلمين

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بكت أثناء تغطية العدوان التركي.. مراسلة العربية: من الصعب رؤية "إهانة إنسان"

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لا لتدمير أطفالنا.. "أساس شغلنا الضرب".. صبي ميكانيكي "مفيش في جسمه حتة سليمة"

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