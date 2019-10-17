أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي وأن جميع الطلاب والطالبات بكل المدارس سواء (الحكومية -الخاصة) بخير ولا توجد أي حالات إصابة، ولا صحة لما أثير بوسائل التواصل الاجتماعي عن ظهور أي التهاب سحائي بين تلاميذ المدارس بالمحافظة.

ويهيب "مرعي" بجميع مواطنى محافظة البحر الأحمر عدم الانسياق وراء الشائعات وعدم الالتفات لأي بيانات تصدر من غير القطاع الصحي وعدم إثارة الخوف والقلق.

وأكد "مرعي" جهود وزارة الصحة للقضاء على مرض الالتهاب السحائي الوبائي بمصر عن طريق الجهود الوقائية المبذولة من قبل قطاع الطب الوقائي، حيث يتم تطعيم تلاميذ المدارس في السنوات الدراسية (أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي)، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.

ومن جانبه، قال أحمد شوقي خبير الصحة، إن مرض الالتهاب السحائي من الأمراض الخطيرة التي تُسببها العديد من البكتيريا أو الفيروسات، ويؤدي لمضاعفات صحية غير مرغوب فيها وينتشر بسرعة عبر الكحة والعطس والتقبيل أو مشاركة أواني الطعام وفرشاة الأسنان، مؤكدا أن التأخر في علاجه يؤدي إلى مضاعفات خطيرة أبرزها وجود مشكلات في الذاكرة وقد يؤدي إلى الوفاة.

وللوقاية منه ينصح الأطباء بتعليم الأطفال غسل يديهم باستمرار، خاصة قبل الأكل وبعد استخدام الحمام وقضاء وقت في مكان عام مزدحم أو ملامسة الحيوانات وتجنب استعمال الأدوات الشخصية للغير وعدم مشاركة المشروبات والأطعمة والشفاطات وأواني الطعام ومرطبات الشفاه أو فرش الأسنان مع أي شخص آخر.