تنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" إلى مدينة العلمين الجديدة، بحضور وزيرة الهجرة، للاطلاع على أبرز سمات المدينة والفرص الاستثمارية المتاحة بها والمشروعات القائمة فيها.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المصري،

وتأتي تلك الزيارة ضمن برنامج فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمدة يومين، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولاقى نجاحًا كبيرًا.

وتوجه الخبراء والمستثمرون المشاركون في المؤتمر بالشكر لوزيرة الهجرة على تنظيم مثل هذا الحدث الذي يعد فرصة عظيمة للمناقشة وتبادل الخبرات حول إمكانية تعظيم الاستفادة من عقول وكفاءات أبناء مصر بالخارج وإدماجهم في عملية التنمية الجارية على أرض الوطن.

ويتضمن برنامج الزيارة إلى مدينة العلمين الجديدة عرضًا تقديميًا عن مخطط مدينة العلمين الجديدة وفرص الاستثمار المتاحة بها، ثم جولة ميدانية لتفقد الكورنيش والأبراج وبعض المنشآت كمقار الجامعة ومجلس الوزراء والمدينة التراثية، وكذلك جولة بالحي اللاتيني.

وكانت وزيرة الهجرة، لفتت إلى حرص الوزارة خلال فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، على تنظيم زيارة للخبراء إلى مدينة العلمين الجديدة كأحد المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر، كما أنها فرصة للمستثمرين في الخارج للتعرف على المجهود الذي تبذله الدولة المصرية.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح)، وهي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتسم بضخامة المشروعات العالمية التي تقام عليها كأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، كما يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.