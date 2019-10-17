أعلنت الشرطة الهندية، أمس، مقتل شخصين غير كشميريين على يد مسلحين فيما قتلت قوات الأمن 3 أشخاص يشتبه في أنهم من المتمردين، في أكثر الأيام دموية في الشطر الهندي من كشمير منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي للإقليم المضطرب.

وتخضع المنطقة ذات الغالبية المسلمة الواقعة في الهيمالايا لإجراءات أمنية مشددة منذ 5 أغسطس الماضي، وسط مخاوف من اندلاع اضطرابات على خلفية قرار الحكومة الهندية إلغاء الحكم الذاتي بها.

وقبل صدور القرار الهنديّ المثير للجدل، حذّر زعيم جماعة "حزب المجاهدين" رياض نايكو من أن الهنود في الإقليم المتنازع عليه سيصبحون أهدافا مشروعا إذا جرى تغيير وضع المنطقة، فيما قال مسؤول كبير في الشرطة، مساء أمس، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إنّ مسلحين أطلقوا النيران على تاجري تفّاح في منطقتين، مشيرا إلى أن أحدهما توفي متأثرا بجراحه، موضحا أن التاجر الآخر في حالة حرجة في المستشفى.

وفي حادث منفصل، أطلق مسلحون النار على عامل مهاجر في قرية جنوب المنطقة، على ما ذكرت الشرطة. وتأتي هذه التطورات غداة مقتل سائق شاحنة تفاح على أيدي مسلحين وإحراق عربته في كشمير، وإثر ذلك قطعت السلطات الهندية في الشطر الذي تديره خدمة الرسائل النصية بعد ساعات على إعادتها.