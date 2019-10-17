أعلن نائب مدير كلية الطب العسكري نتيجة تخريج الدفعة الأولى من كلية طب القوات المسلحة، موضحا أنّ عدد الطلبة المقبولين في العام 2013 بالدفعة الأولى بكلية طب القوات المسلحة 222 طالبا، والطلاب المتقدمين للاختبار النهائي لمرحلة البكالريوس 200 طالب بنسبة 90%.

وصدّق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتيجة تخرج الدفعة الأولى لمن انطبقت عليهم شروط التقدم للامتحان وبلغت نسبة النجاح 100%.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.