أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرار تعيين الدفعة الأولى من خريجي كلية طب القوات المسلحة، قائلا: "صدّق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على تعيين خريجي الدفعة الأولى من كلية الطب، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي برتبة ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار بالقوات المسلحة، اعتبارا من 1/10/2019، ومنح أوائل خريجي الدفعة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقدير لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص في أثناء دراستهم".

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.