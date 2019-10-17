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السعودية تقفز للمرتبة الـ25 عالميا في مجال براءات الاختراع

السعودية تقفز للمرتبة الـ25 عالميا في مجال براءات الاختراع

الصين تمنح أول رخصة لتوصيل البريد السريع باستخدام طائرة بدون طيار

الصين تمنح أول رخصة لتوصيل البريد السريع باستخدام طائرة بدون طيار

فيديو.. سيدة تقتحم مطعما في جدة بسياراتها

فيديو.. سيدة تقتحم مطعما في جدة بسياراتها

عاجل.. السيسي: ميكنة اختبارات الجامعات والكليات العسكرية خلال عامين

عاجل.. السيسي: ميكنة اختبارات الجامعات والكليات العسكرية خلال عامين

جامعة القاهرة تقفز 150 مركزا بتصنيف التايمز العالمي في علوم الكمبيوتر

جامعة القاهرة تقفز 150 مركزا بتصنيف التايمز العالمي في علوم الكمبيوتر

محافظ مطروح يشهد مهرجان نخيل سيوة الأول بمشاركة 26 مزارع

محافظ مطروح يشهد مهرجان نخيل سيوة الأول بمشاركة 26 مزارع

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تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

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