أعلن مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة أسماء أوائل الدفعة الأولى من خريجي كلية طب القوات المسلحة، وهم:

- ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار إسلام صبري عبدالحليم.

- ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار مصطفى محمد أمين.

- ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار حسام أسامة إبراهيم.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل خريجي الدفعة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص في أثناء دراستهم.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيحضر صباح اليوم الخميس، حفل تخريج الدفعة الأولى بكلية الطب بالقوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.