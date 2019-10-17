التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جون كريستمان، رئيس شركة أباتشي الأمريكية.

حضر اللقاء وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير البترول والثروة المعدنية، والسفير ياسر رضا، سفير مصر في واشنطن.

وخلال اللقاء أثنى رئيس الوزراء على التعاون القائم مع شركة أباتشي للبترول، معربا عن تطلعه لزيادة حجم استثمارات الشركة فى مصر.

من جانبه، أكد رئيس شركة أباتشى أن الشركة تنظر إلى قطاع البترول في مصر نظرة مستقبلية واعدة، لا سيما في ظل التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية، مضيفا أن "أباتشي" لديها خطط لزيادة أنشطتها في مصر، واستخدام أحدث الطرق التكنولوجية في البحث والاستكشاف.

ووجه رئيس أباتشي الشكر لمصر على دعمها ومساندتها للشركة، وتذليل أية صعوبات تواجهها.

في ذات الإطار، أشاد وزير البترول بالتعاون المثمر مع شركة أباتشي، مؤكدا أن الرئيس السيسى يُقدر جهود الشركة، لا سيما أن الشركة دعمت جهود مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال اتصالاتها بكل المؤسسات الاقتصادية الدولية.