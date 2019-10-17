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إليسا تنتقد فرض "ضريبة إنترنت" في لبنان

إليسا تنتقد فرض "ضريبة إنترنت" في لبنان

"الإسكندرية الأزهرية" تتابع استخدام وسائل التدريس الإلكتروني بالمعاهد

"الإسكندرية الأزهرية" تتابع استخدام وسائل التدريس الإلكتروني بالمعاهد

رئيس الوزراء يستقبل "كيمبرلي ريد" رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

رئيس الوزراء يستقبل "كيمبرلي ريد" رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

طارق توفيق من برلين: على الصناعة المصرية اللحاق بقطار التطور

طارق توفيق من برلين: على الصناعة المصرية اللحاق بقطار التطور

ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

ثوران بركان جبل ميرابي في إندونيسيا

عاجل.. مصدر بالطب الشرعي: ضحية تلبانة مدمن استروكس ولم يتعرض للتعذيب

عاجل.. مصدر بالطب الشرعي: ضحية تلبانة مدمن استروكس ولم يتعرض للتعذيب

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مسابقة "120 ألف معلم" خطوة لإنقاذ "روح التعليم"

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مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

مرتبات تصل لـ13 ألف جنيه.. إكسيد تعلن وظائف شاغرة

الكيلو بـ70 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم في 4 محافظات

الكيلو بـ70 جنيها.. انخفاض أسعار اللحوم في 4 محافظات

تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

تقرير رسمي: انخفاض نسبة الفقر في الصعيد و1.3 مليار يعانون حول العالم

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

لا لتدمير أطفالنا.. طالب فى "ثانية ثانوى" يهدد بنت فى "رابعة ابتدائى" بـ"قرن غزال"

بعد تأجيل القمة.. هل يظهر كهربا بـ"الأحمر" في مباراة الأهلي والزمالك؟

بعد تأجيل القمة.. هل يظهر كهربا بـ"الأحمر" في مباراة الأهلي والزمالك؟

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