قالت الدكتورة منال أحمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم، أن عدد التلاميذ والطلاب المستهدف تطعيمهم في المدارس، هذا العام، هو 221 ألف و39 طالب وطالبة، وذلك منذ بداية الفصل الدراسي الأول وحتى نهايته.

وأضافت مدير الطب الوقائي بالمديرية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، منذ قليل، أن التطعيم يشمل الثنائي DT ضد الدفتريا والتيتانوس للصف الثاني بجميع المراحل التعليمية قبل الجامعي، والسحائي الثنائي الذي يستهدف تلاميذ وطلاب الصف الأول بجميع المراحل التعليمية، بما فيها KG1.

وأوضحت مدير الطب الوقائي بالفيوم، أنه جرى تطعيم 62 ألف و177 طالب وطالبة بالمدارس، خلال أسبوع فقط، وأن فرق عمل مديرية الصحة بكل وحدة صحية بجميع الإدارات الطبية تتولى تطعيم التلاميذ والطلاب بالمدارس، كلا منها يتولى المدارس الواقعة في محيطها، وتتولى الممرضات عملية التطعيم تحت إشراف طبي من الوحدات الصحية.

عدم ظهور أي حالات التهاب سحائي بين التلاميذ

وجددت مدير عام الطب الوقائي بالفيوم، تأكيدها على عدم ظهور أي حالات إصابة بالإلتهاب السحائي بين تلاميذ وطلاب المدارس حتى اليوم، وأنه في حالة ظهور أي حالة سيتم تحويلها إلى مستشفى الحميات، من أجل التعامل معهم واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.