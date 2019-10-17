شهدت منطقة حارة قنديل بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، انتحار شاب يبلغ من العمر 32 سنة، شنقا باستخدام ملاءة سرير بمنزله.

تلقي اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية، والرائد أحمد الشافعي رئيس مباحث تلا، يفيد بانتحار "م.ن" 32 سنة، حاصل على دبلوم فني صناعة، ومقيم بحارة قنديل بمدينة تلا، مستخدما ملاءة سرير، قام بتعليقها في جنش بسقف المنزل وشنق نفسه، بسبب مروره بضائقة نفسية.

انتقلت على الفور قوة من مركز شرطة تلا لمكان الواقعة، وتم نقل جثة المنتحر إلى المستشفي، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات .