التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس شركة بوينج الأمريكية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاتصالات، وسفير مصر في واشنطن.

وشهد اللقاء استعراض جوانب التعاون بين مصر ممثلة في شركة مصر للطيران، وشركة بوينج، لا سيما في ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث أسطول مصر للطيران، وآخرها انضمام طائرات طراز "دريملاينر" إلى أسطول الشركة، لدفع خطط التطوير الجارية التي أسهمت في تحسين الوضع المالي والتنافسي لمصر للطيران، كما تطرق اللقاء إلى إمكانية تدشين تعاون بين بوينج ووزارة الاتصالات في مجال التطوير التكنولوجي والسوفت وير.

وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس شركة بوينج الاهتمام الذي توليه الشركة في السوق المصرية، باعتبارها سوقا واعدة ومحورية في منطقة الشرق الأوسط.