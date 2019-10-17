استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مشيخة الأزهر الشريف.

في بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مؤكدًا أنّ المحكمة حصن أمان للوطن ومصدر طمأنينة للمواطنين، ودورهم بالغ الأهمية في تطبيق القانون وحماية الدستور، بما يسهم في نشر العدل والاستقرار بمصر.

من جانبه، أعرب المستشار عبدالوهاب عن تقديره لجهود الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال وتصديه لدعاوى التطرف والكراهية، مؤكدًا اعتزازه وفخره بجهود الإمام الأكبر العالمية في تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش وترسيخ ونشر سماحة الإسلام.