صرح رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، أن العقوبات الأوروبية على تركيا يجب أن تطبق على العقود الحالية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، بدء العملية العسكرية شمال شرقي سوريا، لاستهداف ما وصفه بـ"التنظيمات الإرهابية"، بحسب زعمه.

وشنت مقاتلات حربية تركية، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، بعد وقت قصير من إعلان أردوغان بدء عملية تركيا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

ودعا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، سفير جنوب أفريقيا جيري ماتيوز ماتجيلا، اليوم، تركيا إلى "حماية المدنيين" والتحلي "بأكبر قدر من ضبط النفس" في عملياتها العسكرية في سوريا.

يشار إلى أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أعلن في تغريدة على "تويتر"، انسحاب قوات بلاده من سوريا.