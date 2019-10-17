توفي السيناتور الأمريكي المخضرم إيليا كامينجز، عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي بالكونجرس، عن 68 عاما، وكان هذا السيناتور ممثلا لولاية ميريلاند بما في ذلك مدينة بالتيمور، التي ولد بها حيث توفي بالمستشفى في الساعات الأولى من صباح اليوم متأثرا بمتاعب صحية منذ فترة طويلة، حسبما أفاد مسؤولو مكتبه البرلماني.

وتولى كامينجز رئاسة لجنة المراقبة بمجلس النواب، الذي أمضى فيه 23 سنة، وكان قد خاض عدة مشاحنات مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما أدى إلى سلسلة من التحقيقات البرلمانية حول الرئيس وإدارته.

ووجه كامينجز انتقادات لاذعة لإدارة ترامب في شهر يوليو الماضي فيما يخص الأوضاع في مراكز احتجاز المهاجرين، لكن ترامب رد على ذلك بأن على كامينجز أن يركز علي مدينة بالتيمور التي يمثلها، والتي وصفها بـ"القذرة والفوضوية".

وينحدر كامينجز من أسرة بسيطة، حيث كان والده مزارعا، وعمل ذلك النائب محاميا ثم انتُخِب عضوا بمجلس ولاية ميريلاند عام 1983 حتى 1996، وبعدها انتُخِب عضوا بمجلس النواب في انتخابات خاصة لملء فراغ النائب كيويسي ميفيوم الذي غادر الكونجرس لشغل منصب آخر، وتشغل مايا روكيمور، زوجة كامينجز، منصب كبيرة ممثلي الحزب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند.