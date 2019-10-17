نظم الفريق الوقائي بالإدارة الصحية بشرم الشيخ اليوم الخميس، جلسه تطعيم للأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية الدورية الخاصة بالمدارس .

وقال الدكتور عصام عبد المطلب، مدير الإدارة الصحية بشرم الشيخ، إن الفريق الوقائي قام بتطعيم للأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والإعدادي والثانوي ضد مرض الالتهاب السحائي .

كما جرى تطعيم طلاب الصف الثاني والرابع الابتدائي بطعم الثنائي ضد مرض الدفتيريا والتيتانوس مع الحرص علي التنويه عن أهميه التطعيمات ودورها في حماية الأطفال .