قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، اليوم، الخميس، إحالة أوراق شقيقين وأب ونجله إلى فضيلة المفتي لقتلهم مزارع عمدا بسبب خلافات قديمة فيما بينهم، بمركز قفط.

ترجع أحداث القضية إلى مارس 2019 عندما وجهت نيابة قفط إلى "حسن. م. م"، 34 عاما، عامل بشركة أسمنت أسيوط، وشقيقه "علي"، كهربائي، 28 عاما، و"شاذلي. م. م"، عامل، 52 عاما، ونجله "أبوالحسن"، 20 عاما، مقيمين جميعهم بمركز قفط جنوبي قنا، تهمة قتل حسن حامد، قصدا أثناء شراءه الخبز، فأطلقوا عليه وابل من الرصاص وفروا هاربين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وخلال ساعات ألقي القبض على المتهمين والدراجة البخارية التي كانوا يستقلونها، وأحيلت قضيتهم برقم 2734 لعام 2019 جنايات قفط، والمقيدة برقم 721 لعام 2019 كلي قنا.