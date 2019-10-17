قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، اليوم الخميس، إن تمويل أهداف التنمية المستدامة، رغم كونه تحديًا، إلا أنه يمثل فرصة للبنوك للعمل في نطاق أوسع عبر الحدود، ويدفعهم للابتكار والتكيف والتطور للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع لتحقيق الشمول المالي.

وأكد محمود محيي الدين، خلال اجتماع رفيع المستوى بين اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولي أن مفهوم الشمول المالي أبعد من مجرد حسابات بنكية ولكن يشمل ما يتعلق بالادخار من الأسر غير المقيدة بالبورصة وتخصيص الموارد لتسهيل الحصول على التمويل إلى القطاعات غير المقيدة بالخدمات والمحرومة مثل المدن خارج العواصم والمرأة.

وفي إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استضاف الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات اجتماعا رفيع المستوى مع مسؤولي البنوك من العالم العربي مع اتحاد المصارف العربية ومجموعة البنك الدولي، وحضر الاجتماع كبار صانعي السياسات، والرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وكبار ممثلي المنظمات الدولية لمناقشة التحديات والفرص في تمويل أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي.

وناقش المشاركون التحديات والفرص التي يمثلها التحول الرقمي، وكيف تتكيف البنوك العربية مع هذه التغييرات، وكيف يمكن لهذه التغييرات أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكرت حالات النجاح لأنواع من الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي عملت بشكل جيد لتشجيع المزيد من التمويل الشامل والمستدام والتدابير التي يمكن أن تتخذها البنوك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في العمليات المصرفية الأساسية.

وكرم اتحاد المصارف العربية الدكتور محمود محيي الدين بإهدائه درع الاتحاد وإصدار خاص من مجلة الاتحاد عن برامج 2030 للتنمية المستدامة.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام العالمي.