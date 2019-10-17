تعرف على أسعار "ميني كوبر" في السوق المصرية

يشهد سوق السيارات المصرية، تغييرات عدة في أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، كما تتحكم في ارتفاع وانخفاض الأسعار عوامل عدة، منها أسعار الدولار وانخفاض وارتفاع فوائد البنوك والتسعيرة الجمركية، ويبحث المستهلكون دائما عن الأسعار وأفضلها.

وفي السطور التالية، قائمة بأسعار سيارات كوبر من شركة ميني بجميع فئاتهم في السوق المصرية، بحسب وكيلها في مصر:

Cooper Chili package بسعر 590 ألف جنيه.

Cooper Pepper Package بسعر 570 ألف جنيه.

Cooper Salt Package Hatchback بسعر 470 ألف جنيه.

Cooper S Hatchback بسعر 670 ألف جنيه.

Cooper Cabrio بسعر 650 ألف جنيه.

Cooper Salt Package بسعر 600 ألف جنيه.

Cooper S Countryman بسعر 760 ألف جنيه