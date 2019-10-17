قال الدكتور عبدالمنعم السعيد، المفكر السياسي، إنه بالرغم من إعلان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، عن موافقة تركيا على إنهاء عملياتها العسكرية في شمال سوريا بشرط انسحاب المقاتلين الأكراد من تلك المنطقة ضمن هذه المهلة، إلا أن الأمر لم ينتهي بعد.

وأضاف عبدالمنعم السعيد لـ "الوطن"، أن "بنس" كان يتوسط بين الجانبين التركي والكردي طوال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن تركيا شنت عدوانها بهدف الضغط على الأكراد للانسحاب من المناطق الآمنة المخصصة للاجئين السوريين، الذي وصل عددهم إلى 3 ملايين ونصف لاجيء، حيث باتوا يشكلون حملا ثقيلا على تركيا.

ولفت السعيد، أن الأكراد يعقدون صفقات متعارضة، فتارة يتفقون مع تركيا وتارة مع سوريا ذاتها وتارة أخرى مع الولايات المتحدة، ووسط تلك الصفقات سنحت الفرصة لعودة الدواعش الذين خرجوا من السجون مرة أخرى، مستدركًا: "الشرق الأوسط يشهد تطورات عديد منذ الربيع العربي، ودخول تركيا إلى شمال سوريا بشكل تقليدي، حوّل الحروب في المنطقة من أهلية إلى إقليمية.

وكان مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أعلن عن وقف تركيا للعملية العسكرية في شمال سوريا، وذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة التركية أنقرة.