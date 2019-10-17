أكد الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن هناك إجماعا وطنيا على إجراء انتخابات شاملة رئاسية وبرلمانية، لكن الرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن يعطلها.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "ten"، أن هناك خشية من حدوث تغيير في المشهد وأن يصل خصوم أبو مازن إلى سلم الحكم بطرية ديموقراطية وبالتالي، فإنه لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتابع: "حديث شخصيات حول رئيس السلطة بأنه المرشح الوحيد لحركة فتح جعل أثار اللغط في الساحة الفلسطينية، حيث قرر أكثر من مرة ألا يرشح نفسه ثم يعود ليتحدث شخص أو شخصين ممن هم حولهم ليقولا إنه المرشح الوحيد للحركة، وهذا يعتبر إساءة لها، لأن ذلك معناه أنها لا تجد من يخلصنا من حالة التيه الذي نعيش فيه أكثر من 15 عامًا".

وأردف أن ما سبق دفع النائب محمد دحلان بأن يصرح بضرورة عدم تجربة المجربات، وذلك بسبب إخفاقات أبو مازن والانقسام داخل الحركة، كما قلل المحللون التابعون لأبو مازن من حجم معارضيه والرافضين لسياساته.