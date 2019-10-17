توافد أعضاء مجلس النواب الليبي، مساء اليوم، من جميع أنحاء ليبيا إلى القاهرة، لانعقاد اجتماعات النواب التي تجرى برعاية اللجنة الوطنية المصرية المكلفة بالملف الليبي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فإن الاجتماعات ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين، بهدف تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى حل للأزمة الليبية.

وأضاف بليحق: "على أن يكون الحل من خلال الجسم الشرعي الممثل للشعب الليبي، وهو مجلس النواب".

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه القاهرة لمجلس النواب الليبي، فقد استضافت القاهرة الاجتماع الأول في يوليو الماضي، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لتوحيد الرؤى الليبية والعمل على توفير المناخ المناسب للبرلمان الليبي باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبيي، لعقد اجتماعاته وجلساته والعمل على إعادة قنوات الحوار بين البرلمانيين الليبيين في سبيل التوصل إلى حلول لليبية لكافة الأزمات التي تواجهها ليبيا.