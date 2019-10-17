تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
مواقيت الصلاة في الجيزة
أذان الفجر 4:32
أذان الظهر 11:40
أذان العصر 02:55
أذان المغرب 05:22
أذان العشاء 06:39
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:32
أذان الظهر 11:40
أذان العصر 02:55
أذان المغرب 05:22
أذان العشاء 06:39
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:37
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 02:59
أذان المغرب 05:26
أذان العشاء 06:44
مواقيت الصلاة في الشرقية
أذان الفجر 04:30
أذان الظهر 11:38
أذان العصر 02:52
أذان المغرب 05:19
أذان العشاء 06:37
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 04:32
أذان الظهر 11:41
أذان العصر 02:57
أذان المغرب 05:24
أذان العشاء 06:41