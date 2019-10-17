تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات اليوم الجمعة، الموافق 18 أكتوبر الجاري، وذلك وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

مواقيت الصلاة في الجيزة

أذان الفجر 4:32

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:55

أذان المغرب 05:22

أذان العشاء 06:39

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:37

أذان الظهر 11:46

أذان العصر 02:59

أذان المغرب 05:26

أذان العشاء 06:44

مواقيت الصلاة في الشرقية

أذان الفجر 04:30

أذان الظهر 11:38

أذان العصر 02:52

أذان المغرب 05:19

أذان العشاء 06:37

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 04:32

أذان الظهر 11:41

أذان العصر 02:57

أذان المغرب 05:24

أذان العشاء 06:41