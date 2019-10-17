أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أهمية المنطقة اللوجستية بدمنهور، كصرح جديد من صروح الاقتصاد المصري، والذي يتم تنفيذها بالتعاون المثمر بين وزارة التموين والمحافظة وجهاز التجارة الداخلية، لإنشاءها.

وأوضح أن المنطقة اللوجستية بدمنهور، ستضم أسواقا تجارية وفنادق ومناطق ترفيهية ومطاعم وأسواق ومراكز خدمة وملاعب رياضية واستراحات ومستلزمات معيشية ومناطق ترفيهية للعاملين، على مساحة إجمالية 96 فدانا، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، بإجمالي استثمارات 10 مليارات جنيه، مما سيسهم في جذب الاستثمارات، وتوفير 25 ألف فرصة عمل مباشرة أكثر من 75٪ منها لأبناء المحافظة.

جاء ذلك، خلال الاحتفالية التي نظمتها إحدى الشركات، مساء اليوم، في دار أوبرا دمنهور، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسن الديب رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور حازم الديب المدير التنفيذي والعضو المنتدب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المحافظ، أنه جرى التنسيق مع الشركات الكبرى المنفذة للمشروع، لعمل كوبري دائري على الطريق الزراعي السريع، أمام المنطقة، لتحقيق السيولة المرورية، وخدمة المنطقة وروادها، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تعتبر بيئة خصبة وآمنة وجاذبة لكافة الاستثمارات العملاقة والمشروعات القومية والإنجازات التي تتحقق يوما بعد يوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض العضو المنتدب للشركة، الدور الذي ستقوم به في المنطقة اللوجستية بدمنهور، من حيث تنفيذ وتنمية القطاع الأول (أ) على مساحة 200 ألف متر مربع، وإنشاء مركز تجاري مغلق، يحتوي على هايبر ماركت بمسطح حوالي 6 آلاف متر مربع، به عدد كبير من المحلات والماركات العالمية والمحلية، ومنطقة تجارية مفتوحة تحتوي على معارض سيارات ومراكز صيانة تابعة لها، بالإضافة إلى مناطق انتظار سيارات، ومنطقة مطاعم وكافيهات وسينمات، ومجموعة معارض متخصصة ومناطق خضراء، ومنطقة انتظار سيارات ضخمة، ومنطقة بنوك وخدمات شاملة باستثمارات 5 مليارات جنيه، تنفذ على 3 مراحل.

واستقبل اللواء هشام آمنة، اليوم، وزير التموين، حيث تفقدا الأعمال المنفذة بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، وافتتحا منطقة المخازن لشركة أخرى، كما وضعا حجر أساس مشروع تجاري لشركة لتطوير الاستثمار التجاري.