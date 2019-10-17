مولود برج الدلو عاشق للسفر، عاشق للتغيير والتجارب الجديدة، لا يهتم بالأعراف والتقاليد الاجتماعية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس والمريخ في منزل الحظ يدعمان أعمالك وعلاقاتك.. تثبت وجودك وتضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجدد مشاعرك ويحركك اليوم تماسك مثالي مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.