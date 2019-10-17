مولود برج الجدي يتميز بحبه للعمل وسعيه الدائم وراء النجاح، من النادر خضوعهم لأحكام القلب، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنافر القمر والمشتري في منزلي الصحة ينصحك أن تتحرك اليوم على مهل وأن تهتم بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في منزل الأصدقاء يساعدانك على إدارة حياتك العاطفية والاجتماعية بذكاء ويمنحانك قدرة على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.