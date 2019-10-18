وزير الاتصالات: العنصر البشري أهم عناصر منظومة التحول الرقمي الجديدة

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العنصر البشري هو أهم عنصر بمنظومة التحول الرقمي الجديد الذي تنتهجه مصر خلال الوقت الراهن.

وأضاف، خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن خطة الدولة خلال "مصر الرقمية" تعتمد على تقديم خدمات رقمية بشكل أكثر احترافية، حتى تستعيد مصر مكانتها التي تستحق بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصادرات الرقمية، موضحا أن الوزارة تعمل في ذلك الإطار عن طريق اختيار كوادر مؤهلة بمختلف تخصصات الاتصالات والتي تستطيع من خلالها تصدير خدماتها للدول الأخرى؛ الأمر الذي سيساعد مصر في استعادة قوتها الناعمة ومسانده أشقائها في الإقليم كافة.

وأشار إلى أنه وللوصول إلى ذلك الأمر يحتاج المجال إلى المهارات والأشخاص المؤهلين ذوى القدرات حتى تستطيع مصر تصدير تلك القدرات البشرية للعالم، متابعا: "من مميزات العصر الرقمي هو العمل في دول أخرى ونحن ببيتنا، وشوفت نماذج رائعة في المحافظات والصعيد يعملوا في دول أخرى وهم في أماكنهم".