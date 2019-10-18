رغم تعليق العدوان.. القوات التركية تجدد قصفها على رأس العين في سوريا

جددت القوات التركية قصفها على بلدة رأس العين، شمال شرق سوريا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على الرغم من الاتفاق بين أنقرة وواشنطن بوقف العدوان.

وكانت قد وافقت تركيا على وقف هجومها في سوريا خمسة أيام للسماح للقوات الكردية بالانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى أنقرة لإقامتها وذلك في اتفاق أشادت به واشنطن ووصفه زعماء أتراك بأنه نصر كامل، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأعلن عن الهدنة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، عقب محادثات في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسرعان ما أشاد بها دونالد ترامب وقال إنها ستنقذ "ملايين الأرواح".