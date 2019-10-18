تدخل لإنهاء مشاجرة بين طرفين، كانت تُستخدم فيها العصا والشوم، فجاءته ضربة على راسه من حيث لايدرى، ليسقط أرضا غارقا في دماءه وتصعد روحه قبل وصوله للمستشفى، ليقف الجميع فى ذهول غير قادرين على التحدث أو استيعاب ما جرى، فالقتيل لم يكن أحد أطراف المشاجرة التي وقعت أمامه، إنما أراد إنهاءها دون خسائر فسقط هو لينطبق عليه مقولة "ماينوب المخلص إلا موته"، ويصارع الجميع لنقله إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، ليخبرهم الأطباء بأن "محمود" توفي.

الواقعة بدأت حينما تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء هيثم عطا، مديرإدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة سيدي سالم، يفيد وصول "محمود.ا.ع" 27 عاما، طباخ، ومقيم بمدينة سيدي سالم، للمستشفى المركزي، جثة هامدة، إثر إصابته بضربة عصا على الرأس أودت بحياته قبل وصوله له.

كلف مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، قاده الرائد محمد عبد العزيز، رئيس المباحث، وضم معاونيه، وأكدت التحريات حدوث مشاجرة بين "م.إ.ع" 25 عاما، ومقيم بالمدينة، وبين أخرين، وأثناء تدخل المجني عليه لفض المشاجرة، ضربه المتهم بضربه على رأسه بعصا، فسقط غارقا في دماءه ولقى مصرعه في الحال.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سيدي سالم، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بما أسفرت عنه التحريات، وجرى تحرير المحضر الذي حمل رقم 6690 إداري مركز سيدي سالم، وجار العرض على النيابة.