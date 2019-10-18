علق الفنان نيكولا معوض على الأحداث التي تشهدها لبنان من احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وكتب معوض عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "لبنان.. العلم الوحيد.. الحزب الوحيد.. الإنتماء الوحيد.. لبنان فوق كل شي وكل حدا".

وسقط 40 مصابا من قوى الأمن الداخلي نتيجة اعتداءات من جانب المتظاهرين، حسب ما جاء في بيان أمني لبناني.

وكان أعلنت "سكاي نيوز"، صباح اليوم، أنه سيجري تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.

وشهدت بيروت أمس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.