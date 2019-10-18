سلم زعيم إقليم كتالونيا الهارب كارلس بوجديمون نفسه لسلطات العدل في بلجيكا، اليوم، بعدما أصدرت إسبانيا أمر اعتقال جديد بحقه عقب صدور أحكام قضائية ضد 12 من زملائه.

وذكر مكتب بوجديمونت، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن بوجديمونت مثل طوعا أمام السلطات البلجيكية برفقة محاميه.

وأضاف المكتب، أن الزعيم السابق لإقليم كتالونيا أعلن رفضه لأمر الاعتقال، حيث عارض أي محاولة لترحيله إلى إسبانيا، فيما أفادت الشبكة بأنه لا يزال الأمر غير واضح حول ما إذا كان يتم استجواب أو احتجاز بوجديمونت حاليا.

كان مصدر قضائي أعلن، السبت الماضي، أن المحكمة الإسبانية العليا بصدد إدانة زعماء الانفصاليين في إقليم كتالونيا وإصدار أحكام بحقهم تصل إلى السجن 15 عاما؛ لدورهم في محاولة لانفصال الإقليم في 2017.