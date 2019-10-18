ينظم مركز رعاية المسنين بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمسن، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، يوم الخميس المقبل 24 أكتوبر في تمام الـ 12 ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وتأتي الاحتفالية في إطار مشاركة الجامعة في الاحتفال باليوم العالمي للمسن وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال بكبار السن منذ عام 1990 لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم، والمشاكل التي تواجههم، والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم.

وتتضمن الاحتفالية ندوة يتحدث خلالها الدكتور محمد سامي صادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر فاروق مديرة مركز رعاية المسنين بالجامعة، لتنمية الوعي لدى الأفراد حول كبار السن وتقدير مساهمتهم وانجازاتهم في المجتمع وبحث كيفية تقديم مزيد من الاهتمام والتقدير لهم، كما تتضمن الاحتفالية تكريم الأعضاء المتميزين بالمركز لجهودهم المبذولة للارتقاء بالمركز ورسالته.

يذكر أنه تم تأسيس مركز علوم ورعاية المسنين بالجامعة، عام 2002 ليخدم المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومن جميع المحافظات، حيث يبلغ عدد المسنين في مصر حوالي 6.5 مليون مسن، كما يتيح المركز الخدمات الطبية والترفيهية لأعضائه، وينظم لهم الحفلات والرحلات الشهرية والسنوية، كما يقدم لأعضائه تخفيض 50% لخدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة.