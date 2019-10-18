كشفت أجهزة الأمن بالبحيرة، لغز خطف طفلين بمدينة إدكو، وتبين أن والدهما اصطحبهما إلى الإسكندرية دون علم والدتهما، لدفعها لاتهام شخص وزوجته بخطفهما، للضغط عليهما للتنازل عن الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالحهما.

تلقت أجهزة الأمن، إخطارا من مركز شرطة إدكو، بتلقى بلاغاً من ربة منزل مقيمة بدائرة المركزد بغياب ابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وابنها 5 سنوات، عن منزلها، وقالت الأم فى البلاغ، إن ابنتها توجهت لاصطحاب شقيقها من حضانته بمدينة إدكو، عقب خروجها من مدرستها، وأثناء سيرهما بالطريق المؤدي لمنزلهما، توقفت إحدى السيارات بجوارهما وقام مستقلوها بخطف الطفلين وهربوا، واتهمت أحد الأشخاص وزوجته مقيمان بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة، وذلك لوجود خلافات مالية بينهما وبين زوجها، لتحصل زوجها منهما على مبالغ مالية، بزعم استثمارها وعدم سداده المبالغ وتركه مسكنهم لحصولهما على أحكام قضائية ضده.

وشكل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى عدم صحة الواقعة، وقيام والد الطفلين عاطل ومحكوم عليه في 12 حكم حبس، باصطحابهما بتاريخ الواقعة وتواجدهم بنطاق محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه بمأمورية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت عن ضبطه وبرفقته طفليه بإحدى الشقق السكنية الخاصة به بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واصطحابه الطفلين من طريق عودتهما لمسكنهم دون علم زوجته، لدفعها لاتهام المشكو في حقهما للضغط عليهما للتنازل عن الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالحهما.