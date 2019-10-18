أيام قليلة تفصلنا عن احتفال الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، ويعد شراء حلوى المولد من أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.
ورصدت "الوطن" أسعار الحلوى في أبرز المتاجر كالتالي:
العبد
علبة حلاوة المولد 11 قطعة: 50 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 16 قطعة: 78 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 19 قطعة: 120 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 23 قطعة: 185 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 26 قطعة: 245 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 34 قطعة: 340 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 38 قطعة: 440 جنيهًا.
تسيباس
علبة حلاوة المولد 8 أصناف: 35 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 14 صنف: 85 جنيهًا
علبة حلاوة المولد 19 صنف: 155 جنيهًا.
علبة لوكس صغير: 235 جنيهًا.
علبة لوكس وسط: 315 جنيهًا.
علبة لوكس كبير: 395 جنيهًا.
باكيت بندق: 31 جنيهًا
باكيت فستق: 49 جنيهًا.
باكيت كاجو: 31 جنيهًا.
قطعة سمسمية: 5.30 جنيه.
قطعة سمسمية: 5.30 جنيه.
قطعة حمصية: 5.30 جنيه.
بسيمة بندق: 12 جنيهًا
دومية بندق: 10 جنيهات.
لابوار
علبة ميني 15 قطعة: 210 جنيهات.
علبة متوسطة 35 قطعة: 385 جنيهًا.
علبة كبيرة 46 قطعة: 510 جنيهات.
علبة جامبو 70 قطعة: 700 جنيه.
الدمياطي
علبة 12 قطعة: 68 جنيهًا
علبة 25 قطعة: 170 جنيهًا
علبة 35 قطعة: 215 جنيهًا
سيموندس
علبة كيلو ونصف: 135 جنيهًا
علبة كيلو ونصف فاخر: 285 جنيهًا
علبة 2 كيلو: 260 جنيهًا.
علبة 2 كيلو ونصف فاخر: 485 جنيهًا
علبة 3 كيلو ونصف: 450 جنيهًا
علبة 3 كيلو ونصف فاخر: 675 جنيهًا
أبو عوف
علبة حلاوة المولد 25 قطعة: 100 جنيه.
علبة حلاوة المولد 33 قطعة: 220 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 38 قطعة: 450 جنيهًا.
علبة حلاوة المولد 30 قطعة: 400 جنيه.
علبة حلاوة المولد 38 قطعة: 500 جنيه.
علبة حلاوة المولد 52 قطعة: 700 جنيه.
نولا
علبة حلاوة المولد كيلو ونصف: 200 جنيه.
علبة حلاوة المولد 2 كيلو: 300 جنيه
علبة حلاوة المولد 3 كيلو: 475 جنيهًا.
عبد الرحيم قويدر
علبة 12 قطعة: 45 جنيهًا.
علبة 17 قطعة: 65 جنيهًا.
علبة أقل من 2 كيلو: 95 جنيهًا.
علبة 2 ونصف كيلو: 135 جنيهًا.
علبة عروسة: 200 جنيه.
علبة فاخرة: 250 جنيهًا.
علبة لوكس: 325 جنيهًا.
علبة سوبر لوكس: 425 جنيهًا.