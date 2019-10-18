دعا الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC" على قناة "DMC"، الشعب اللبناني إلى الحفاظ على وطنهم، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وقال رضوان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، "إلى الشعب اللبناني الشقيق طالبوا بما تريدون مهما كان سقف مطالبكم..هذا شأنكم وأنتم أعلم به.. لكني أرجوكم أن تتذكروا ماحدث لدول أخرى كانت انتفاضة أبنائه طيبة الأهداف. .ولكن النتائج.. الدمار والخراب، حافظوا على وطنكم، واستعدوا بالبدائل التي تفضلون حفظكم الله شعبا ووطنا".

وسقط 40 مصابا من قوات الأمن الداخلي نتيجة اعتداءات من جانب المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ أمس، حسب بيان أمني.

وترددت أنباء حول تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية، وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.

وشهدت بيروت أمس، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، فيما واجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.